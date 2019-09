San Fernando sueña con la corona con Alejandra Bermejo

San Fernando es uno de los barrios que tradicionalmente ama las Fiestas de la Independencia y aún mucho más el reinado, es por esto que año tras año siempre procuran que sus candidatas dan de qué hablar en el certamen de belleza más importante de la ciudad y en la edición del 2019 no es la excepción. Alejandra Bermejo es el nombre de la bella joven que representa a este popular sector. Una elegante joven de piel trigueña, que descresta con su presencia y aún mucho más cuando sonríe.

Es estudiante de periodismo y está convencida que con su participación en el Reinado de la Independencia logrará masificar algunas iniciativas en las que viene trabajando desde hace algún tiempo.

Si ganas la corona, ¿en qué te gustaría trabajar por Cartagena?

A nivel social. Siempre he querido llevar un mensaje de humanización. Creo que me gustaría trabajar con los jóvenes en riesgo para que construyan oportunidades.

¿Cómo describes a tu actual generación?

La defino como una potencia en proceso. Los jóvenes hoy en día tienen demasiadas oportunidades a las manos como las redes sociales. Tenemos mucha fuerza social, nos escuchan o nos escuchan. Pero asimismo también siento que tienen mucha responsabilidad y presión social inmensa y fuerte, en otros tiempos no se podrían.

¿Cuál es el día que te tiene con más expectativa?

El día de la entrevista con los jurados porque asumo que son personas muy educadas con respecto a conocimientos y uno aprende. Esas experiencias se convierten en un reto. Quiero ver qué pasa y qué tal cómo me va.

¿Cómo describes a la mujer cartagenera?

La mujer cartagenera es conservadora, fuerte, trabajadora y bella.

¿Por qué participar en el Reinado de la Independencia?

Decidí ser parte de esto porque me venía preparando para algo, para proyectos personales que tenía. Quise hacerlo para convertirme en un referente social. Quería ser ejemplo para todas las personas, que vean lo que suelo reflejar o lo que perciben de mí, una chica disciplinada, trabajadora, echada para adelante. Quería seguir mostrándolo en algo más grande como lo es el Reinado de la Independencia.

¿Qué problemáticas afectan a tu barrio?

San Fernando en general tiene problemas de inundación. Además tiene parques en terrible estado, son desérticos, no hay donde compartir con los vecinos. El tema ambiental es muy descuidado en el barrio. Hay casas al lado de montones de basuras.

¿Cuál ha sido la principal lección que has recibido en este proceso?

Como periodista estudio mucho la historia. Estando en las clases me di cuenta de muchos detalles que no conocía de la historia de Cartagena. Me he sentido como de vuelta al colegio, compartiendo con las chicas, por el momento hemos olvidado que es una competencia. Desarrollas una rutina en torno al reinado.

Cuéntanos de tu proyecto sociocultural

Mi propuesta es precisamente ambiental. Lo más importante para mí es esto. Hice un curso de agricultura sé sembrar árboles, frutas. Todo esto se lo quiero enseñar a la gente de mi comunidad. Vamos a levantar los parques, a reciclar. Hicimos un cronograma en el que le enseñaremos también a tener una vida un poco más saludable.

¿Qué crees que le falta a los cartageneros para apropiarse más de sus fiestas?

Conocimiento, que conozcan lo que pasó, lo nostálgico y lo chévere de saber lo que pasó en el lugar donde estamos. Cuando uno conoce la historia empieza a disfrutarla. Creo que la gente ha pensado que las fiestas solo son un derroche de desorden, alcohol y violencia. Hay que enviar un mensaje más claro de lo que son las Fiestas de la Independencia.