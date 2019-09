Yoidis Miranda es bailarina y ahora la reina de San Francisco

Un ceñido enterizo de color mostaza que resalta su impecable piel morena combina perfectamente con su llamativo cabello afro y por supuesto con su encantadora sonrisa, así nos recibió Yoidis Leandra Miranda, quien en este 2019 tiene la gran labor de representar a uno de los barrios más tradicionales del Corralito de Piedra, San Francisco.

Solo tiene 18 años pero eso no ha sido impedimento para que se le midiera a asumir esta gran responsabilidad. Yoidis ha sido bailarina por muchos años e incluso ha participado en el Desfile de la Independencia sin embargo esta vez quiso hacerlo de una forma diferente y como siempre lo soñó: arriba de una carroza saludando a miles de cartageneros y turistas.

¿Por qué decides participar en el Reinado de la Independencia?

Desde siempre fue un sueño. Tengo varias fotos cuando era una niña participando en reinados. Siempre me gustó ir a los bandos y ver a las chicas en las carrozas, por eso apenas cumplí la edad no dudé en inscribirme.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte que habías clasificado?

Lloré de felicidad porque me lo esperaba pues di lo mejor en la entrevista. Estaba algo nerviosa. Me preguntaron sobre los lugares emblemáticos de Cartagena y cosas personales.

Cuéntanos sobre las problemáticas de tu barrio

Pandillas, drogadicción, embarazos a temprana edad. San Francisco es un barrio vulnerable. Demasiada inseguridad.

¿De qué se trata tu iniciativa festiva?

Se llama ‘Danza por la paz’, es un proyecto que va a beneficiar a más de 150 niños formándolos en danza. Acá solo hay tres grupos de danza y ninguno de ellos de niños. Quise vincular a los menores por mi carrera profesional.

¿Cuál es el día que te tiene con más expectativas?

El día del bando es demasiado importante porque es algo con lo que he soñado toda mi vida.

Cuéntanos de tu carrera como bailarina

Mi carrera como bailarina inició en 2014 bailando urbano, allí bailé como por tres años. Después una chica me invitó a bailar en el bando y aunque dudé al principio dudé, acepté. Fui garota y de ahí me he mantenido como capitana.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Considero que las cualidades deben ir de la mano de una buena preparación. Debe ser una mujer segura de sí misma y en todos los escenarios.

¿Qué ha sido lo mejor de esta experiencia?

Lo más enriquecedor es que he aprendido demasiado de mi ciudad a través de los talleres del Ipcc. Absorbí mucho de cada cosa que nos comentaban los profesores. Aprendí sobre patrimonio.

Un mensaje para todas las personas que atacan a las reinas en redes sociales.

A esa gente le digo que por favor nos digan cosas constructivas porque lo que hacen es bajarnos el ánimo, hay muchas chicas que se retiran por esas páginas. Les digo que nos respeten porque ser reina no es fácil. El reinado toma cada vez más fuerza, entonces hay que aportar a ello.

¿Cómo se viven las Fiestas de la Independencia en San Francisco?

San Francisco de enero a diciembre está de fiesta. Somos un barrio alegre. El ambiente novembrino ya se siente porque hay reina en el sector.