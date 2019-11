Señorita Cartagena, Andrea Martínez, se despacha contra ‘reinólogo’

Un par de días han pasado desde que fue escogida la nueva Señorita Colombia y aún las candidatas del Concurso Nacional de la Belleza da de qué hablar en las redes sociales. Esta vez la protagonista de miles de comentarios es la soberana del Corralito de Piedra, Andrea Martínez, que lució con orgullo la banda de Cartagena. Aunque no logró clasificar entre las 10 seminfinalistas, la joven estudiante de Ingeniería Industrial, afirma estar dichosa con esta experiencia, excepto por un detalle: las fuertes críticas que recibió a través de las redes sociales. De hecho, Andrea decidió utilizar su perfil de Instagram, donde supera los 14 mil seguidores para desahogarse específicamente con la cuenta @lupe_dangond, por una serie de ataques que supuestamente tuvo contra ella a lo largo de su participación.

Contundentes palabras

“Lupe es una persona hipócrita. Cuando me viste en la carroza que la di toda, no subiste nada. No subiste video con mi actitud, con el carisma, en otras ocasiones mejoré lo que me decías de la actitud, nunca subiste un video pero subiste uno donde me caí. Inventaste un chisme de mi, que había peleado con la chica de Huila y muchas personas vinieron a escribirme. ‘Que quien te ve y eres una mojigata’; ‘que y eso que eres cristiana y eres una arpía’; eso llegó a medios nacionales y en uno salí como la peleonera del grupo”, expresó la cartagenera en el polémico video, donde asegura que “Lupe es una persona tan hipócrita que cuando nos ve a nosotras en el escenario nos dice ‘te amo’, ‘yo te apoyo’ y en redes inventa chismes”.

A continuación, Andrea le pidió a sus seguidores que apoyen su iniciativa, de denunciar todas estas cuentas que se dedican a “destruir a la mujer y a su autoestima”. “Como si no tuvieran madres o una hermana. No estoy aquí solo por mi, sino por esas 21 mujeres que participaron conmigo y vivieron la experiencia amarga. Estoy atreviéndome por ella para que todos nos unamos contra el maltrato con la mujer. No al bullying, esto no podemos callarlo”, comentó.

Le respondió

Uno de los momentos en el que los ánimos se prendieron fue cuando el administrador de la cuenta @Lupe_dangond entró al en vivo de Andrea y empezó a cuestionarle todo lo que estaba afirmando, sin embargo la cartagenera no tuvo ningún reparo en enfrentarlo. “Lupe hablaste mal de mí. Gracias a esos comentarios que hiciste, mucha gente de mi ciudad empezó a hablar de mí como persona. Entonces sí sabes que eres una hipócrita porque cuando nos ves dices una cosa, después es otra. Si tú no conoces a alguien, no debes inventar cosas. A mí no me da miedo decirlo porque estoy diciendo la verdad. Cuando uno es sincero uno no debe tener miedo. Denuncio estas cosas porque no me parece correcto lo que hacen estas páginas. Lo hago por las próximas chicas que van a participar. No me da miedo que muestres el video al Concurso Nacional de la Belleza porque sé que no estoy haciendo nada malo”, finalizó.