El barrio Siete de Agosto confía en Laura Better

El tema de los certámenes de belleza no era nada familiar para la hermosa Laura Vanessa Better Paternina, sin embargo no fue impedimento para que a sus 21 años se pusiera los tacones y luciera su mejor sonrisa para portar en su pecho la banda del 7 de agosto, un popular sector, ubicado en la Localidad 1, que se siente motivado por tener una reina tan carismática.

Laura no solo llegó al Reinado de la Independencia motivada por ganar la anhelada corona sino que quiso crear espacios de inclusión para personas en situación de discapacidad de todo el Corralito de Piedra, como su pequeño hermano que padece Síndrome de Down. El 7 de agosto sueña con quedar en lo más alto del podium real y Laura expresa sentirse segura de conseguirlo.

¿Cómo fue tu reacción al saber que habías sido admitida?

Fue demasiado emocionante. Me lo esperaba pero estoy demasiado emocionada de poder participar y enfocarme, proyectarme en la ciudad pues es algo nuevo para mí.

¿Qué significa para ti como cartagenera el 11 de noviembre?

Es una de las expresiones patrimoniales más cruciales de Cartagena. Es el goce de una eterna libertad absoluta.

Un mensaje para la mujer cartagenera

Quiero decirles que crean en ellas mismas porque es la única maneja que sientan que ni el cielo es el límite para sus sueños.

¿Por qué decirle que sí al Reinado de la Independencia?

Mi mayor motivación fue mi hermano que tiene Síndrome de Down, entonces quise enfocarme en el tema de inclusión social. Además de poder demostrar todo el aporte que puede hacer mi comunidad en el aporte recreativo y cultural.

Cuéntanos de las problemáticas que afectan actualmente a tu barrio

Una de las problemáticas es que hay mucha drogadicción y falta de oportunidades en el campo educativo y laboral. Tenemos mucha gente con ocio.

Si ganas la corona, ¿en qué trabajarías a nivel de ciudad?

Me gustaría trabajar en la inclusión social, quiero que esto se expanda por toda la ciudad. Quiero que se siga implementando en la ciudad.

¿De qué se trata tu proyecto sociocultural?

‘Danzas tradicionales como una herramienta de inclusión social’ es su nombre y lo que quiero es que a través de la danza incluir a niños con Síndrome de Down y demás personas con discapacidad.

¿Cuál es tu postura frente al matoneo en redes sociales?

Es algo que debemos dejar a un lado. Hay que enfocarse en lo que realmente importa. Hay que creer en uno mismo.

¿Qué ha sido lo más gratificante de esta experiencia?

Conocer a la gente, compartir con la ciudad pero sobre todo el apoyo incondicional que he recibido.