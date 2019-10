Villa Lorena le dijo sí al Reinado de la Independencia

“El Reinado de la Independencia es muy distinto a lo que muchos nos imaginamos”, expresa María Alejandra Manga Betancourt, representante de la urbanización Villa Lorena. Lo dice absolutamente segura pues desde que fue admitida en la lista de las candidatas oficiales del certamen de belleza más importante de la ciudad, ha tenido la oportunidad de conocer tras bambalinas todos los procesos sociales que se viven desde este, convirtiéndose en lo más significativo para ella pues como estudiante de psicología el amor por lo social y en especial por los niños, son unas de sus grandes pasiones.

Ahora como reina de la urbanización Villa Lorena está convencida de que muchas personas más escucharán su voz y la apoyarán en cada uno de los procesos que quiera emprender para aportar a la sociedad.

¿Cuál ha sido la principal lección que has aprendido en este proceso?

Primero que aprenda a confiar en mis capacidades para lograr lo que me propongo. Ahora pienso que no me voy a dejar llevar por malos comentarios. No todas entramos precisamente por una corona, también hay otras que pensamos que a través de esto podemos visibilizar otras iniciativas como la mía con los niños.

¿Cuáles son las principales problemáticas de tu barrio?

Siempre están las diferencias entre vecinos, es algo que estoy manejando con mi comunidad. Tratar de que se acepten las diferencias. Además que no tenemos pavimentado un pedazo de calle y cuando llueve esto se vuelve un desastre.

¿Qué tanto te ha cambiado la vida desde que estás en este reinado?

Debo reconocer que yo no dormí el día que iban a entregar la lista. Cuando ya vi mi nombre pensé: ‘esta es mi oportunidad para lograr algo y debo trabajar duro por ello’. Ha sido un gran trabajo.

¿Cómo te vivías las Fiestas de la Independencia antes de ser reina?

Yo siempre he estado pendiente de las Fiestas de la Independencia. Pensaba que quería estar en una carroza. No me perdía un preludio, el bando. Siempre he estado involucrada.

¿Por qué decidiste participar en este reinado?

Cuando me doy cuenta que este reinado existe y de su trabajo social, que podemos tener un proyecto para emprender y pensé: ‘wow yo trabajo con niños’. Ellos son mi mayor motivación, entonces estuve segura de que como reina se me iban a abrir muchas más puertas. El tener un reconocimiento me da la oportunidad de tener ingreso a colegios, instituciones y hogares, y llevarles un mensaje.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Amar su ciudad, su cultura. Que cuando venga otra persona de afuera, defienda lo nuestro. Debe saber transmitir ese mensaje y que la gente entienda la importancia de apropiarnos de nuestra cultura. Debe tener belleza espiritual y gustarle mucho el arte.

¿De qué se trata tu proyecto sociocultural?

Mi proyecto se llama ‘Enseñarte’ va dirigido a los niños de cero a 5 años en los hogares infantiles, de hecho yo trabajo en uno de ellos. Entonces me di cuenta que los niños pierden mucho tiempo cuando no tienen actividades. Pensé en aportarles desde mi pasión por la danza y el canto, y desde mis conocimientos en la psicología. La idea es coordinar unos espacios para trabajar con ellos desde áreas como la pintura, la danza, entre otros. Desde Ipcc nos compartieron unas cartillas sobre la historia de las Fiestas y la idea es trasmitirles ese mensaje festivo.

Un mensaje para los detractores en redes sociales

Que ocupen su tiempo en algo. Nosotras estamos cumpliendo nuestros sueños. No sé cuál sea el de ellos pero estoy segura que criticándonos no los acerca. Todos los seres humanos tenemos un propósito y destruyendo a otros, no los vamos a lograr. Cada quién vive sus procesos.