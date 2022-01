“Relación de Kanye con Julia es solo para darme celos”: Kim Kardashian

Kim Kardashian está pasando por uno de los momentos más felices de su noviazgo con Pate Davidson, pero no todo es color rosa para la empresaria, pues su ex, Kanye West, aún le da ciertos problemitas de los que afirmó que está cansada. Lea aquí: Ex de Aída Victoria Merlano tendría nueva novia ¡Conócela!

La modelo aseguró al medio The Sun que la relación que West tanto presume con Julia Fox, no es real, sino sólo un pasatiempo de él para hacerla sentir celosa.

Una fuente cercana a Kim aseguró al medio que ella cree que todo se trata de una estrategia de Kanye para recuperarla.