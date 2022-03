Residente presenta sencillo junto a Ibeyi

Vuelve a la carga el galardonado rapero latino Residente. En esta oportunidad hace el lanzamiento de su primer sencillo oficial en más de un año y medio, se trata de “This is Not America”, un tema interpretado en compañía de las gemelas cubanas afro-francesas Ibeyi.

“This is Not America” desborda sabiduría, coraje, y valentía ante un sistema construido sobre el colonialismo, la esclavitud y la explotación. La visión del artista portorriqueño para el lanzamiento de este video es compartir el mensaje de que todas las culturas y países bajo el continente americano son uno; no separarse y que es hora de crear una evolución para la unidad, y adaptarse al cambio social.