“Resulté ser la mala”: La Negra Candela avivó el escándalo con Luly Bossa

Graciela Torres, conocida en el ámbito del espectáculo como La Negra Candela, es una de las periodistas de entretenimiento más reconocidas del país. Regularmente, a través de su sitio web, revela primicias sobre el mundo del espectáculo, como cuando habló sobre los cambios que ocurrirían en Caracol. Hace algunos años, protagonizó un fuerte conflicto legal con la actriz Luly Bossa.

Esta no es la primera vez que la periodista se ve envuelta en escándalos. En este caso, volvió a generar controversia al referirse al supuesto aborto al que supuestamente se sometió la actriz Margarita Rosa de Francisco. Estos temas fueron discutidos en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN, que compite con ‘Día a día’ del Canal Caracol. Le puede interesar: Luly Bossa sigue los pasos de Aura Cristina Geithner y estrena OnlyFans

¿Se arrepiente de sus acciones?

La veterana periodista criticó duramente a las nuevas generaciones de comunicadores, argumentando que a muy pocos les interesa profundizar en los hechos detrás de este caso.

“Con el caso de Luly Bossa, me di cuenta de que las nuevas generaciones de periodistas son fáciles de engañar. No investigaron nada en las conferencias de prensa, no hicieron preguntas adicionales. Si hubieran investigado, se habrían encontrado con una realidad que conocemos los periodistas y colegas”, expresó, refiriéndose a sus colegas de antaño.