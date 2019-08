Ricardo Montaner se casó por sexta vez con la madre de sus hijos

Ricardo Montaner selló por sexta vez su amor con la madre de sus hijos, Marlene Rodríguez Miranda.

Montaner y su esposa se casaron en Grecia junto a familiares, amigos y sus 3 hijos acompañados cada uno por sus parejas.

El momento quedó plasmado en fotos que el intérprete de ‘La gloria de Dios’ compartió en Instagram, demostrando que su matrimonio es uno de los más estables de la farándula.

“Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera ... ¿por qué será?... Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad, que me la pasé llorando”, escribió Ricardo al pie de la publicación.

Agregó que: “Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún ... Creo en el matrimonio y en el para siempre ...”.

La publicación ya cuenta con más de 412 mil ‘Me gustas’ y cientos de comentarios de usuarios felicitando a la feliz pareja.

En las imágenes aparece Montaner y Marlene con trajes informales. Él con una camisa blanca y una bermuda beige y ella con un atuendo blanco con estampado de colores.

Ricardo y su esposa permanecen juntos desde hace 30 años y hoy, como el primer día, se dejan ver muy enamorados y orgullosos de su familia.

Aquí algunas fotos de la boda.