Ricky Martin pide nuevos líderes para Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Ricky Martin pidió este domingo, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, “contagiar” a Puerto Rico “con amor y hacer todo lo que sea necesario por sacar a estos líderes, para poder traer líderes para toda la isla, para todos los puertorriqueños”.

Martín pronunció dichas palabras en la apertura este domingo de una vigilia virtual organizada en la isla por el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) por el Día Internacional Contra la Homofobia en el que hizo un llamamiento a la no más violencia contra la comunidad LGBTTIQ.

Martin explicó en su discurso que se ha “exarcebado el trato cada vez más inhumano contra la comunidad LGTBI en la isla revolcando en nosotros el dolor” y la “frustración” en medio de la pandemia por el Covid-19.

“La deshumanización y el odio que persiste hacia los gays y lesbianas, bisexuales y transgenero han propiciado que se cometan actos altamente violentos y degradantes contra los nuestros. En repudio y para fomentar la solidaridad y al empatía en nuestra sociedad realizamos esta vigilia”, dijo en su mensaje.

“Todos somos hermanos, somos padres, madres, hijos, hermanos...somos amigos, somos amigas, puertorriqueños y puertorriqueñas que nos resistimos al trato distinto, al desdén colectivo y por supuestos estamos incluyendo a las autoridades y al gobierno. No podemos seguir viviendo o sobreviviendo dentro de una telearaña de odio”, agregó.

Es “muy frustrante” saber que ahora en Puerto Rico o en algún lugar del mundo hay alguien de “nuestra comunidad sintiendo el rechazo o el maltrato y el abandono que muchos no pueden ver o no quieren ver”.

Los “defensores de los derechos humanos dentro de la gran familia LGTBIQ no se van a detener hasta que se deje de contar un crimen de odio más en nuestro tierra. En la lucha estoy y estaré presente porque mi sueño es la equidad. No permitamos que la aversión se imponga sobre el amor y la empatía. Nosotros unidos podemos construir un Puerto Rico donde no solo estén nuestras bellezas naturales, nuestra cultura y nuestra gastronomía sino que también brille la igualdad, el respeto. Ese es el Puerto Rico que vamos a alcanzar”, concluyó.