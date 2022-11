Roger Moreno sacó la casta frente a las cámaras

Hace algunas décadas, estirpes completas hicieron parte de la nómina actoral colombiana, la mayoría formados a partir del teatro, sin embargo, quedaba claro que el talento primaba en esa incursión, porque contrario a lo que se puede pensar, llegar a la televisión no suele ser fácil, y menos aún mantenerse.

La aventura de actuar

Cada proyecto que emprende un actor puede ser una aventura. Para “Entre sombras”, la serie de drama policíaco que acapara la atención en Colombia, Roger Moreno llegó a trabajar con su primo Brian, encuentros que son muy casuales, generalmente ocurren sin planeación previa. (Lea aquí: “Colombia es mi maestría actoral”: Orián Suárez)

Con respecto a este papel, comenta que para cuando llegó la oportunidad, ya estaba en Estados Unidos con su esposa buscando la posibilidad de aplicar a una visa que le permitiera mantenerse allí para obtener la residencia, un trámite que tiene muchas aristas y para el cual ya estaba preparado.

El proceso empezó en marzo de 2021, con una aprobación que llegó entre agosto y septiembre, tiempo que como es común en su trabajo, también dedicó a hacer castings que no llevaban mucho interés, toda vez que se mantenía sujeto a una estadía obligada mientras resolvían la estancia definitiva.

Presentarse virtualmente a la prueba no le aseguraba el papel, sin embargo la suerte estaba echada y resultó elegido para darle vida a “Vivanco” en la exitosa serie, con el agravante de que la situación en Estados Unidos no permitiría salida y las grabaciones estaban por comentar. De otra parte le asaltaban las ganas de actuar, toda vez que no hacía algo concreto desde 2019, cuando estuvo en el elenco de “Bandido honrado”.

Esperar fuera del país era la única opción para asegurar que su visa de residente se diera de la mejor manera posible, pero también estaba el papel esperándolo en Colombia, tiempos que se cruzaban y que de forma providencial cambiaron a su favor, por lo que ambas circunstancias fluyeron.

Con ese preámbulo que le favoreció, las emociones con respecto al proyecto afloraron y arrancó con ensayos y mejor aún, al lado de su primo, con quien hacía algún tiempo no compartía set; el último trabajo juntos fue en “La Promesa” y para ambos “Entre sombras” representaba una actuación madura donde podían compartir permanentemente en escenas, además del elenco que los acompañó.

¡A cumplir!

Con viajes de ida y vuelta, Roger cumplió con su compromiso, siendo de los más esperados, porque como explica, el formato de serie es muy especial, y aunque últimamente se olvidó para dar paso a la telenovela, este se basó en casos reales que le dieron mayor interés por parte de la audiencia.

Descubrir que la realidad de esa serie es palpable en el país, y probablemente en el mundo, impacta, entonces se les hizo más interesante al confrontar la labor que cumple la Policía y todos los entes que tienen que ver con esa temática, al tiempo que se compartía con Flora Martínez, toda una institución en la televisión nacional, le hizo más confortable el trabajo.

“Vivanco” es un personaje que a medida que avanza la serie gana importancia, tiene un carácter muy claro, es el más directo, le gusta la acción y el riesgo, lo comparte con Roger Moreno, entonces las escenas de este tipo las disfruta al máximo.

Afincado en Estados Unidos, el actor colombiano ha aprendido a disfrutar el proceso de trabajar en Colombia y se alista para el reto del aprendizaje del inglés, sabe que es fundamental el idioma si quiere crecer en su carrera, ahí está el nuevo peldaño que pretende escalar.

Siempre ha querido hacer un personaje con dificultades físicas o mentales, cargado de drama, que le exija mucho como actor y lo lleve a complicarse un poco en su preparación, es consciente de que ahí, en el arte, se pueden exorcizar demonios, los que cada persona lleva.

Roger Moreno percibe a diario el crecimiento de la televisión, el aumento de producciones ofrece una gran ventaja y la competencia que se gesta, que en su caso es beneficio, toda vez que le impide quedarse en su zona de confort.