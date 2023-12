Romance a la vista: Lupita Nyong’o y Joshua Jackson confirman su relación

Desde hace algunos meses, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación amorosa entre Lupita Nyong’o y Joshua Jackson. Estos rumores tomaron fuerza después de que fueran captados por el medio estadounidense TMZ, junto con otros amigos, durante un concierto de Janelle Monáe.

Ahora, la pareja de actores confirma su romance al ser vistos de manera pública, tomados de la mano mientras pasean por Joshua Tree, California.

Es importante destacar que el pasado mes de octubre marcó el final del matrimonio de Joshua Jackson con Jodie Turner-Smith, con quien estuvo casado durante cuatro años y tuvo una hija llamada Juno Rose Diana Jackson en 2020.

“En este momento, es necesario que comparta una verdad personal y me desvincule públicamente de alguien en quien ya no puedo confiar”, expresó Nyong’o en sus redes sociales. “Me encuentro en una temporada de angustia debido a un amor repentino y devastadoramente extinguido por el engaño. Me siento tentada a correr hacia las sombras y esconderme, solo para regresar a la luz cuando haya recuperado las fuerzas suficientes para decir: ‘Como sea, mi vida es mejor así’”.