¡Rompió el silencio! Miley Cyrus reveló la razón de su divorcio

“Puedo aceptar que la vida que he escogido significa ser todo el tiempo completamente abierta y 100 % transparente con mis ‘fans’, a los que amo, y con el público en general. Pero lo que no puedo aceptar que estén diciendo que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que esconder“, dijo Cyrus.

Agregó que pese a que en su época de adolescente hizo varias locuras de la que el mundo fue testigo, esto no quiere decir que no haya cambiado y que su vida no hubiese sido diferente al lado Liam.

Siguió contando que: “Me corrieron de un hotel en Transilvania por comprarle a Liam un pastel con forma de pene por su cumpleaños y lamerlo. He cantado desnuda sobre una bola de demolición. Pero la verdad es que una vez que Liam y yo nos reconciliamos estaba comprometida con él y solo con él. Aquí no hay secretos que esconder. He aprendido mucho de todas las experiencias que he vivido en mi vida. No soy perfecta ni tampoco pretendo serlo. Me parece aburrido. He crecido delante de todos ustedes, pero la idea esencial es que he madurado“.

Finalmente en sus contundentes declaraciones la artista aseguró que su matrimonio no terminó por infidelidad.

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad. Él y yo hemos estado juntos durante casi una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré. Pero tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás una vida anterior. Estoy más sana y feliz que nunca. Pueden decir muchas cosas de mí, pero no soy una mentirosa”.

“Estoy orgullosa de decir que simplemente estoy en un lugar muy diferente del que estaba cuando era joven”, puntualizó.

Cabe recordar que Liam y Cyrus se conoció en 2009 durante el rodaje de la película ‘La última canción’. Desde ese año se rumoró que tenían una relación, pero solo en 2010 oficializaron su noviazgo. Dos años después, Liam le propuso matrimonio a Miley y ella aceptó; pero la boda no se llegó a dar porque la relación se acabó al año siguiente.

Aunque Cyrus llegó a ennoviarse en 2015 con Patrick, el hijo de Arnold Schwarzenegger, esa relación no funcionó, ella siguió escribiéndose con Hemsworth y en 2016 volvió con Liam. La cantante volvió a lucir su anillo de compromiso e incluso llegaron a vivir juntos.