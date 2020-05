Rosalía y Travis Scott anuncian su reciente trabajo musical

Desde hace varios meses, la talentosa cantante de música pop, Rosalía, anunció a su fanaticada que entre sus planes estaba grabar una canción junto al rapero, Travis Scott, y todo parece indicar que ese estreno será un hecho y está cada vez más cerca.

En el perfil de Instagram de la artista, aparece una imagen de ella luciendo un pantalón de cuero con blusa amarilla, juntando su cabeza con la de Travis, quien también es conocido por ser exnovio y padre de la hija de Kylie Jenner. (Le puede interesar: ¿Kylie Jenner y Travis Scott pusieron fin a su relación?).

Aquella foto también reafirma el nombre de la colaboración entre la catalana y el estadounidense, luego de ir acompañada con el mensaje “se vieneeeee TKN”. Pero no solo eso, Rosalía ha subido a sus historias de Instagram un fragmento de la melodía en la que se escuchaba a Travis Scott cantar en español.

Esta no es la primera vez que ambos publican fotos juntos, pues meses atrás Rosalía compartió una foto junto al rapero cuando ella asistió a uno de sus conciertos. Desde entonces han surgido una serie de especulaciones, hasta que en diciembre Travis reveló el trabajo musical que ambos realizaban, nada más y nada menos que el remix de su single Highest In The Room, en el que Rosalía participó al lado de Lil Baby.

Este trabajo musical promete ser un hit, y además, con él se busca aumentar la popularidad de la catalana. Además, Rosalía ha aclarado en varias ocasiones que tanto Travis como su expareja, Kylie Jenner, hacen parte de su círculo amistoso. Tanto así que la celebridad del clan Kardashian publicó una imagen en la que se les ve a ambas brindar compartir un apetitoso coctel en una copa.