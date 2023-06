Salsa con influencia urbana, la apuesta de Luis Figueroa

En ese sentido el artista manifiesta que no se requería un rótulo específico para su trabajo, sencillamente allí está su evolución musical del primer al segundo disco, un crecimiento que también se evidencia en las piezas que lo componen.

No para de experimentar, se da licencias dentro de los sonidos y con los resultados se presenta ante el mundo con una propuesta que siempre es novedosa y le da, más que identidad, una posición en el género que últimamente está tomando auge entre los jóvenes.

Con una fase de compositor muy marcada, el boricua vuelve a tener la oportunidad de expresar sus creaciones que en buena medida van ligadas a sus experiencias, por lo que en algunas de las letras lo muestran vulnerable ante las situaciones descritas. (Lea aquí: Los mensajes de despedida de Daddy Yankee y Farruko a cantante asesinado)

El EP consta de cinco temas con la salsa como bandera, sin embargo, se adentra en los ritmos urbanos, una apuesta arriesgada, pero eso es lo que precisamente le seduce. “En el intento, e incluso en la equivocación, está el arte de lo que no se conoce, porque obviamente no se ha hecho antes, y la salsa que traigo es esa que tiene lo mejor de los dos mundos, porque a mí me inspira de la misma forma como lo hace la música urbana”, manifiesta Figueroa.

La propuesta en mención se nutre de muchos elementos que tienen esencia urbana, en especial la canción “La luz”, aunque hay canciones como “A escondidas”, donde la salsa clásica permanece y recuerda esos temas de Marc Anthony. Se trata de una salsa diferente que pretende abrirse camino en medio del riesgo saliendo del molde y mostrando identidad.

Marcando la diferencia, la fusión de Luis Figueroa no está buscando direccionar su música sólo a los más jóvenes, está convencido de que la salsa, y en especial la suya, puede crear una nueva ola que incluya a todos los públicos, más cuando los más connotados intérpretes del género, han sido su permanente inspiración. De otra parte, pertenecer a su generación no lo hace ajeno a los exponentes del reggaetón que tanto admira, como Daddy Yankee, Wisin y Yandel, entre otros.

Sin entrar en categorizaciones, el artista advierte con seguridad, “esto es salsa, todo el mundo la va a bailar y no considero que se le tenga que encasillar con el nombre de urbana, es fresca, nueva que no se había hecho, y ahora con orgullo la expongo”.