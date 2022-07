Santiago Cruz vuelve a la “artesanía de la banda” con su música

Santiago Cruz, cantante.

“Planteamos distintos escenarios y el que más nos llamó la atención fue ese de que yo estoy bien y ella no tanto y que quiero hacerle saber que estoy ahí”, detalla.

Como abrebocas de su nuevo álbum, cuyo nombre aún no se conoce y que saldrá el año entrante, Cruz presentó “Porque yo te quise”, el primer sencillo al que calificó como la segunda parte de “Desde lejos”, uno de los mayores éxitos de su carrera y que fue publicado hace 10 años.

Esta idea de volver a una historia cerrada está inspirada en la película “Antes del amanecer” (1995), de Richard Linklater, cuya segunda parte fue publicada nueve años después con el nombre de “Antes del atardecer” y la tercera, “Antes de la medianoche”, en 2013.

“La segunda parte se demoró casi 10 años (...) habiendo además cerrado la primera parte y se habría podido haber quedado ahí la historia”, dice.

Agrega: “Eso me inspiró un poco para la celebración de los 10 años de ‘Desde Lejos’”.

ELOGIO A MORAT

Uno de los compositores de “Porque yo te quise” es el cantante Juan Pablo Villamil, uno de los miembros del cuarteto Morat, una banda a la que Cruz elogió por todo lo que ha logrado no solo en Colombia sino también en América Latina y España.

“Como el fenómeno Morat no hay absolutamente nada y es un fenómeno maravilloso de estudiar, si se quiere, porque no vienen del reguetón, no vienen de lo más comercial, sino que hicieron su propia vaina y con eso la pegaron”, expresa.

Cruz destaca además que “no son los tipos más sonados en la radio, por lo menos no en Colombia, y sin embargo tienen una base de seguidores que es absolutamente demoledora”.

“Son una avalancha. Y eso es una cosa para admirar, a mí me maravilla ese proceso de Morat. Además tuve la oportunidad de que me invitaron a cantar con ellos una canción alguna vez en uno de (los) siete (conciertos que llenaron en el) Auditorio Nacional de Ciudad de México hace dos años. Ahorita pueden hacer 15 (shows)”, destaca el artista colombiano.