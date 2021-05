Santiago Cruz y Alejandro Sanz cantan en medio del dolor por Colombia

“El primer flanco en el que queda uno afectado con todo lo que ocurre en Colombia es como ser humano porque estamos viendo tal vez uno de los episodios más oscuros que yo recuerde en mis 45 años de vida, de una historia ya de por sí muy oscura que teníamos como país”, analizó.

Además, para el cantante el hecho de que a pesar de la pandemia buena parte de los casi 50 millones de colombianos decidieran salir a las calles para participar en las marchas, varias de las cuales han terminado en choques con la Policía, es consecuencia del “desconocimiento de la realidad del pueblo y el desdén”.

A su juicio, “hay gente que por su condición socioeconómica nunca ha estado en contacto con la dura realidad de Colombia y por eso les resulta difícil entender los argumentos de quienes protestan”.

Lo cierto, agregó, “es que no sabemos qué está pensando y sintiendo la gente que no logra comer tres veces al día, que vive con el diario y que no sabe qué va a pasar mañana, que no tiene oportunidades para trabajar ni para tener un buen servicio de salud y que tiene mucha rabia por eso”.

Su propia dosis de realidad la tuvo a los 17 años, cuando siendo el hijo de una familia acomodada prestó el servicio militar, que en Colombia es obligatorio para los hombres bachilleres, y compartió con jóvenes que al recibir el uniforme del Ejército manifestaban que era la primera vez que tenían ropa nueva.

Otros, comentó, se complacían al saber que podrían obtener tres comidas diarias.

Por ello, sin defender a quienes han protagonizado actos vandálicos ni tampoco a la Policía, acusada de cometer violaciones a los derechos humanos, para el intérprete es urgente llevar a cabo como nación un acto de reflexión para quitar de raíz la miopía que impide ver con claridad lo que pasa.

Mientras tanto, “armado” solo con su guitarra y a través de sus redes sociales, Santiago Cruz acompaña a sus seguidores al cantar: “Pasa que nos matan, que la fe nos la arrebatan. Pasa que se roban todo y nos dejan en el lodo. Pasa que hacen una guerra pa’ robarse nuestra tierra. Pasa que nos siembran miedo y reparten todo a dedo. Pasa todo, pasa tanto, pero aquí no pasa nada”.