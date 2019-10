Sara Corrales sobre romance con ex de Ariadna: “No es lo que estoy buscando”

El pasado 26 de septiembre la noticia de varios portales nacionales era que Sara Corrales estaría saliendo con el ex de

Gutiérrez, Cedric Gervais, pues habían sido vistos muy cariñosos en playas de Miami. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció sobre el tema.

(Lea aquí: Sara Corrales, pillada dándose beso con ex de Ariadna Gutiérrez)

Ahora, días después de la sorpresiva noticia, la colombiana aclaró a través de la revista 15 Minutos, donde es portada de la reciente edición, que no tiene relación con él ni con nadie.

“Cedric no es lo que estoy buscando, a pesar de que sí coincidimos un fin de semana no es el tipo de hombre que me gustaría para mi vida, de mi parte realmente no hubo química. No estoy con él, estoy soltera, feliz, disfrutando esta etapa tan hermosa”, aseguró la actriz.

La revista agregó que “todo empezó meses atrás cuando Cedric la buscó en Instagram y le daba ‘Likes’ a todas las publicaciones de Sara. Además, le mandó en varias ocasiones regalos, y aunque la invitó a Europa para conocerla, ella nunca pudo viajar”.

Así fue como terminaron encontrándose en Miami, ella por temas laborales y él simplemente viajó a conocerla. Besos, caricias y diversión, marcaron el encuentro que fue captado por los paparazzis de la revista Vea, medio que difundió la noticia del romance clandestino que, al parecer, tenían Sara y el DJ francés.