Sara Uribe reacciona a video de su hijo con la nueva esposa de Guarín

“A veces por el mismo ego no dejamos que las cosas fluyan de manera natural y bonita. Si le están brindando amor a tu hijo, si te lo están cuidando... Yo eso se lo voy a dar de consejo a muchas mamás que me siguen acá: no le vayan a hacer más daño a sus hijos evitando que compartan con sus padres, pónganse en los zapatos de esa persona”, dijo la modelo colombiana.