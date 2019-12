Sara Uribe y el contundente mensaje que publicó para sus críticos

En pijama, con su rostro al natural y en su habitación, Sara habló, indirectamente, de los rumores de crisis en su relación con el futbolista y otros temas.

“Le cogí pavor a las redes y cuando esto me pasa llamo a mi manager para que cambié la clave y sea ella la que me administre mi Instagram, pues no me interesa. De mi celular borré Facebook, Instagram, hasta el correo y empecé a vivir una vida para mí”, comenzó diciendo la empresaria.

Agregó que “hace un mes se vino para Colombia para abrir 2 sedes más de ‘La casa mágica de Sara U en Medellín y en eso anda actualmente”.

También se refirió a las críticas que constantemente recibe de seguidores.

“Que si soy fea, que si soy dientona, que si soy grilla, que si soy zorra, que si soy una quita maridos, si conviví con el hijo de Don Mario, si tuve un hijo de Daniel Calderón, si tuve un hijo con Fredy Guarín, me importa un culo lo que la gente opine, ustedes no me están trayendo la comida”, fue el contundente mensaje con el que Uribe finalizó su video.

Aunque habló de varios temas, no aclaró su situación con Guarín, que era lo que muchos esperaban, sin embargo, varios usuarios coinciden en que la relación sí estaría pasando por una crisis pues Sara mencionó que “solo Dios sabe lo que está pasando en mi vida”.

Finalmente, envió un mensaje a las mujeres para que no se dejen derrumbar por lo negativo que pase a su alrededor.