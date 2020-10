Se acabó el amor entre Brad Pitt y Nicole Poturalski, su reciente novia

Fueron varias semanas en que los fanáticos se sorprendieron al confirmarse el noviazgo entre el actor estadounidense, Brad Pitt, y la modelo alemana Nicole Poturalski, sin embargo, fuentes cercanas al exesposo de Angelina Jolie confirmaron la ruptura de la pareja, a quienes se les vio juntos por cerca de tres meses.

Según los motivos de la separación, pitt, de 56 años, y Poturalski, de 27, no tenían un vinculo suficientemente fuerte como para permanecer juntos por más tiempo. Esta misma fuente confirmo que el romance entre ambos “nunca fue tan serio como se dijo que era”. (Lea aquí: La nueva novia de Brad Pitt, 29 años menor que él).

Cabe recordar que las primeras apariciones en que se les vio juntos al actor y la modelo, fue en agosto cuando tuvieron un encuentro en el Aeropuerto de Le Castellet, en Francia. Posteriormente, Nicole fue investigada por los medios de comunicación y resultó que la modelo estaba casada con el empresario multimillonario Roland Mary, de 68 años, con quien tiene un hijo de siete. (Lea también: Nueva novia de Brad Pitt, casada pero en una relación abierta).

Pero eso no es todo, la modelo mostró en sus redes sociales haber sido atacada por fuertes comentarios de usuarios, luego de conocerse el romance entre ella y Pitt, pues dejó el siguiente mensaje: “Me he estado preguntando desde siempre por qué la gente deja comentarios de odio. ¿Por qué? ¿Cual es tu beneficio? Solo en general, quiero comprender el tren de pensamientos. Porque no lo entiendo. Es tan grosero y triste para los que comentan”.

Con respecto a la corta relación entre ambos, Roland Mary, esposo de Nicole Poturalski, no se pronunció al respecto, sin embargo, un amigo suyo que se mantuvo en el anonimato aseguró que él no está enfrascado en los celos y que todavía sigue casado con la modelo desde hace ocho años.