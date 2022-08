Se acabó el amor: Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron

“Pete le dijo que no quiere ver a nadie más”, confirmó la fuente de E! News. “Kim le está diciendo a algunas personas que las cosas no son muy serias entre ellos, pero que no está viendo a nadie más... Está tratando de no hacer una gran cosa al respecto, pero está súper enamorada de él”.

Cabe mencionar que la química entre ellos estuvo presente desde octubre de ese mismo año, debido a que Kim se dio un beso con Pete durante el programa ‘Saturday Night Live’. Le puede interesar: ¿Por qué Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, ya no irá al espacio?

“Fue un beso montado, pero fue divertido. No fue para tanto, ni un sentimiento súper loco”, recordó la también empresaria en el podcast Not Skinny But Not Fat en abril de este año.

Tiempo después, la pareja oficializó su relación y el comediante se involucró con los hijos de Kim. Mantuvieron una relación cordial e incluso apareció por unos segundos en el reality. Además, se espera que en la próxima temporada aparezca más seguido, pues hace poco se mostró un adelanto y se les vio bañándose juntos. Lea: Marilyn Monroe: la historia detrás del vestido que usó Kim Kardashian

“Los fanáticos esperan ver cómo era la vida de los enamorados”, aseguró la fuente.