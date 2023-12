Se acabó el amor: Young F y Meli Rodgers terminaron su relación

La pareja de cantantes cartageneros que durante varios años compartió los mejores momentos de su relación, anunció de manera oficial la ruptura a través de una publicación en la red social Instagram. En el post, fue Meli Rodgers quien tomó la palabra y expresó un emotivo mensaje sobre los momentos vividos al lado de Young F.

“Sé que esto es irrelevante para muchos, de hecho es algo que dilaté demasiado y me rehusé a hacer porque -entre otras cosas- no estoy acostumbrada ni me gusta ser tema de conversación por este tipo de cosas, pero a este punto, lo sentimos necesario porque las preguntas (aunque inocentes) duelen; y responderlas aún más”, fueron las primeras palabras de la cartagenera. Lea aquí: Young F, el “Prefe” de la música cartagenera