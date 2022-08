¡Se cancela la boda! La Segura desmiente compromiso con Ignacio Baladán

Aunque los seguidores de la pareja les mostraron su apoyo y felicidad por su compromiso, otros se cuestionaban si todo era “puro show”. En el programa de Magaly Medina le hicieron una llamada telefónica a la influencer colombiana para confirmar o desmentir los rumores de matrimonio y esta respondió: “¿Por qué, amiguito, dices que nos vamos a casar? O sea, él me pidió noviazgo no más. Digamos que uno de mis sueños más grandes es casarme y yo no estoy diciendo que me voy a casar con Ignacio ahora, porque eso no lo sabemos ni él ni yo”, respondió vía llamada telefónica con el programa.

Además, Natalia aseguró que se están tomando las cosas con calma, pues ni ella ni su ahora novio están listos para casarse. Le puede interesar: La Segura volvió a vivir después de retirarse los biopolímeros

“Yo amaría casarme con el hombre que amo. En este momento Nachito y yo no nos decimos ‘te amo’”, contó La Segura.

Para finalizar, reveló que su conexión con Ignacio se dio desde el primer momento en que se conocieron y que desde entonces se han tratado como novios.

“Te hago una pequeña confesión. Nosotros desde un principio hicimos clic y lógicamente durante todo este tiempo no éramos novios, pero te lo juro que nosotros empezamos a ser novios desde el primer momento en el que nos conocimos”, puntualizó la colombiana.