¿Se confirma la separación? Andrea Valdiri dejó de seguir a Felipe Saruma

En una publicación, Andrea Valdiri escribió: “Afrontar la vida con la verdad implica dolor y no todos están preparados para esto. Quien miente, le abre la puerta a la hipocresía. Anoten”, frase que para muchos fue dirigida a Felipe Saruma, despertó más las dudas sobre el estado de la pareja.

Las publicaciones de la pareja dejaron de ser alusivas a su vida sentimental y pasaron a un lado más laborar y empresarial. Sin embargo, nunca dejaron de mostrarse compartiendo con las hijas de Valdiri, a las que Felipe Saruma trata como sus propias hijas. Lea aquí: ¿Pacto con el diablo? Críticas a los disfraces de Andrea Valdiri

Andrea Valdiri, en particular, comenzó a dar señales de su “nueva soltería”, dejando de usar su anillo de bodas, que supuestamente ya no le quedaba a la medida, debido a su pérdida de peso. Asimismo, una fuente cercana a los influencers habló con portal de farándula en el que hizo oficial la noticia: “Sabes que todo lo que te digo siempre es ‘100’ oficial. La Valdiri y Saruma se separan... Lo han intentado y demás por la niña, pero Andrea ya dijo no más. Tema los papás, La Valdiri no los quiere ni ver, o sea que confirmadísimo”, declaró la fuente al portal.