¡Se filtró! Parte de la canción de Shakira y Bizarrap donde menciona a Piqué

The She Wolf is back on January 11th! 🐺🚨 ¡La Loba está de regreso este 11 de enero! pic.twitter.com/UT0Kxh757X

Y no se equivocaron: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice una parte de la letra. Le puede interesar: ¿Shakira y Karol G, juntas en nuevo sencillo? Otro posible dardo a Piqué

Cuando se dio a conocer este fragmento, la división de la palabra “sal-pique” hacía evidente que la canción estaba directamente dedicada al español. Y si quedaban dudas, estas se aclararon al escuchar el audio de esta parte de la canción cantada por Shakira, la cual se filtró en Tik Tok horas antes del lanzamiento del tema.