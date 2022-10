¡Se le metieron a la casa! Cantante Francy, víctima de robo

Ni los famosos se salvan de los amigos de lo ajeno. Esta vez fue la cantante valluna Francy la que fue víctima de los delincuentes, mientras estaba de gira por España.

A través de sus redes, la también conocida como ‘La voz popular de América’ narró muy triste el hecho en el que ladrones le dejaron su casa “toda revuelta” tras ingresar y aprovechar su ausencia. (“Nos encerró en el camerino”: Francy arremetió contra Espinoza Paz)

“Bueno, yo no acostumbro jamás a no subir nada que no sean cosas positivas de mi carrera, pero quiero contarles que me encuentro súper desesperada. Acabo de terminar mi gira aquí en España y me entero de que entraron a mi casa a robar el día de ayer”, dijo en un video.