¡Se separa! Nanis Ochoa confirmó que su relación llegó a su fin

En una revelación sorprendente, la reconocida presentadora colombiana Nanis Ochoa confirmó en vivo en el programa “Lo sé todo” su separación con el cantante Juan Pablo Navarrete, poniendo fin a una relación de más de cinco años y compartiendo la noticia que ha impactado a sus seguidores.

Recientemente, Ochoa se vio envuelta en una controversia cuando se difundió una imagen de ella besando a Danny Marín, un cantante colombiano que no es su esposo, generando un gran revuelo mediático que posteriormente fue aclarado como una estrategia de marketing. Lea aquí: ¿Salió con el chef Carpentier? Martha Isabel Bolaños se refirió al jurado

Además, circuló un video de una acalorada discusión entre Nanis y su esposo Juan Pablo Navarrete en su hogar, lo que provocó rumores sobre posibles problemas matrimoniales. Finalmente, tras meses de especulaciones, Nanis Ochoa confirmó la ruptura en el programa y expresó: “Sí, confirmo que estoy separada y no es de hace poquito. Ya llevo un rato separada y ya lo sabían acá. Todos me han cuidado y respetado mucho porque es un tema doloroso, de 6 años. Me duele muchísimo mi hija, me duele mi hogar y necesitaba tiempo y fuerzas para poder hablar”.