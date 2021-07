¡Se sinceró! Sara Uribe sigue en tratamiento para combatir la depresión

Aunque hemos visto a Sara Uribe muy activa en redes, posando en lencería, haciendo bromas y disfrutando el tiempo libre con su hijo Jacobo, lo cierto es que la presentadora sigue luchando contra la depresión y su estabilidad emocional.

Esta vez, Sara aprovechó que un seguidor le preguntó por su tratamiento para contar que aún sigue asistiendo al psicólogo y se sinceró sobre su proceso.

“La depresión y las enfermedades mentales son eso: enfermedades muy serias y hay que tratarlas, prestarles atención y buscar ayuda. Pedir ayuda y buscarla no te hace más débil, por el contrario: te hace una persona valiente que se da cuenta de lo que necesita. Así que si sientes que no puedes más, que no tienes fuerzas y que tu mente se está apoderando de ti, BUSCA AYUDA”, dijo hace un tiempo.