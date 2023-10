¡Se soltó la leona! Yuranis León enciende las redes con candentes fotos

La creadora de contenido y cantante Yuranis León volvió a encender las redes sociales con una publicación de varias fotos en las que demostró toda su sensualidad y su figura. Lea: “El chisme no da plata”: Yuranis León tras críticas a su hija por sugestivo baile

“Hermosísima mi niña Dios te bendiga siempre”, “La leona que se encadena por su hogar”, “La palabra se queda corta para decirte lo chingona que eres”, “Yuraaa no dejooo pa nadiee que regiaa”, son algunos de los comentarios.

“En mi, para mi y por mi. Cuando comienzas a ser prioridad todo cambia, todo fluye, todo va a favor de ti”, es el mensaje con el que Yuranis León acompaña las fotos.

No le teme a las críticas

Yuranis León se ha convertido en un referente de la champeta en el país. Luego de interpretar ‘Sailor moon remix’, un tema que se hizo viral en las redes sociales, las críticas no han dejado de llover hasta el día de hoy. Sin embargo a la esposa de Mr Black eso no parece afectarle, tanto así que en distintas ocasiones se ha pronunciado para reiterar que su confianza no depende de personas externas. Lea: “Me siento perfecta”: Yuranis León responde a críticas sobre su nariz

En una reciente entrevista, la cartagenera aclaró que, pese a las críticas, ella apoya a cualquier mujer que desee someterse a un procedimiento estético. “Toda la que se quiera dar su gustico, déselo. Si se quiere ver bella, déselo”, dijo.