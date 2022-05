Sebastián Vega reveló que no le permiten ver a su hijo, ¿qué pasó?

Sebastián Vega preocupó a sus seguidores con emotivo mensaje para su hijo mayor Matías, de 10 años.

El actor compartió unas palabras de feliz cumpleaños para su hijo, fruto de la relación que tuvo con Natalia Castillo, y dejó entrever que no ha podido ver a su hijo.

“Feliz cumpleaños hijo querido. Que cumplas muchos más y que Dios y la vida te sigan protegiendo y llenando de mucha salud. Ya son 10 años de vida, vida que día a día vas aprendiendo a vivir. Te amo locamente y en muchos momentos me has enseñado que nunca se dijo que sería fácil”, comenzó diciendo Vega.

Agregó que ”acá siempre estaré para ti, para cuando quieras y te permitan volver. Eres gasolina para mi vida y una motivación que con solo esta primera década de vida me has enseñado que por lo que se quiere se lucha y nunca nunca te rindes. TE AMO y pronto celebraremos juntos mi amor”.

Con esta publicación, Sebastián dejó claro que no tiene una buena relación con su ex, madre de su hijo Matías, por lo que esa sería la razón por la que no pudo celebrar el cumpleaños de hijo junto a él.