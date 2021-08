Seguidores realizan plantón en apoyo a Epa Colombia

En varias ciudades del país, como Bogotá, Villavicencio e Ibagué, se realizaron plantones liderados por trabajadores de Epa y seguidores que no están de acuerdo con la decisión del juez.

Cabe recordar que además de ir a prisión por 5 años, Epa tendría que pagar una multa de 492 salarios mínimos y no podrá ejercer como ‘youtuber’ o ‘influencer’ durante el mismo tiempo de su condena. Sin embargo, se conoció que por ahora, ella no será privada de la libertad, por cuanto el magistrado no emitió la boleta de captura en su contra y la detención se dará solo cuando eso suceda. (Lea aquí: Las razones por las que condenaron a ‘Epa Colombia’ y sus opciones para apelar)

La defensa o ella misma, podrá pedir que se garantice el derecho a la doble conformidad judicial o a impugnar la primera condena.