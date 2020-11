Señorita Colombia: “La pandemia cambió los planes, no los objetivos”

Me quedaría aquí horas si pongo en detalle que ha sido lo más valioso porque para mí todo ha valido la pena desde que empecé a cumplir mi agenda sin descansos hasta el día en que la situación actual del mundo empezó y dio una vuelta entera a lo que para mí era ser una Señorita Colombia: cambió los planes, pero no el objetivo de seguir luchando por un mejor país, aportando siempre lo mejor de mí.

Ser la Señorita Colombia te da mucha visibilidad y eso puede ser retador y significar mucha presión, sobre todo en esta época de redes sociales, ¿cómo lo manejas?

-Es muy claro que es una época que nos distrae a todos de la verdadera realidad de nuestras vidas y no la de las redes sociales, nos dejamos confundir de vidas perfectas que no existen, somos humanos y no siempre tenemos la capacidad de tomar las cosas de la mejor manera y de no tomárnoslas personales, pero a pesar de que muchas veces nos dejemos consumir por la virtualidad debemos saber que cada quien debe escoger la manera en como las usa en su vida, para bien o para mal. En mi caso, las uso para aprovechar las ventajas y oportunidades que nos brinda la tecnología de aprender, de construir y en el momento que me siento muy absorbida trato de buscar un polo a tierra que me traiga de vuelta a mi maravillosa realidad y así es como manejo estas situaciones de mucha presión en redes.

Aunque no haya reinado este año, estás en Cartagena, ¿qué significa noviembre en Cartagena para ti?

-Noviembre en Cartagena siempre traerá a mi mente los mejores recuerdos, de alegría, sueños cumplidos, gente con el corazón inmenso, cada que piso tierra cartagenera me siento como en casa y estaré eternamente agradecida con la ciudad maravillosa que me abrió sus puertas desde el día que quise comenzar el camino hacia este sueño.