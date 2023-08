“Sequía”, la nueva producción europea que llega a Colombia.

“Para mí fue un reto el personaje de Daniela porque era una inspectora muy seria, muy borde en algunos momentos. Luego es verdad que lo interesante de la historia, vas ahí rasgando y siguiendo capítulo tras capítulo y vas viendo que hay algo detrás y te explicas el por qué tiene ese carácter un poco ácido. Hay algo personal suyo muy fuerte, donde al final empatizas con ella. Fue un reto porque los primeros capítulos. A mí también me costaba entender el por qué tenía ese carácter tan duro. Tenía una coraza puesta y para mí ir desgranando el personaje fue un reto personal y profesional” comentó Elena quien le da vida al personaje.

El actor Rodolfo Sancho, quien interpreta a Martín dijo “Es un personaje muy complejo. Ya sabes que en los thriller no se puede desvelar demasiado porque si no hago spoilers y es un problema.Es un personaje complejo.Como buen thriller, los personajes esconden secretos y eso lo convierte en un personaje muy ambiguo, misterioso, que no sabes por dónde te va a salir. La palabra que más lo describe es lealtad. Es una persona muy leal, muy noble. Es una persona dispuesta a hacer cualquier cosa por amor a los suyos”.

El canal televisión Europa Europa puede verse en Colombia por Directv (1515), y Movistar (411).