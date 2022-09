¿Será que Doja Cat dará 3 mil euros a quienes hicieron trend de TikTok?

Fue entonces cuando miles de usuarios comenzaron a replicar este trend y a subir sus videos. Sin embargo, no faltaron los incrédulos con buen sentido del humor, afirmando que “solo la gente estúpida cree que les llegaría una transferencia a una cuenta bancaria que nadie les había solicitado”, expresó un usuario de TikTok a través de su video.

¿Es cierto que llegará el dinero?

Si tú haces parte de esos miles de usuarios que generaron contenido con el sonido de “beach waves sounds”, te recomendamos no hacerte ilusiones, ya que ese dinero no llegará. La invitación es más bien a eliminar el video y no alimentar una noticia falsa.