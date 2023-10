“Sesiones desde la Loma” pone a bailar salsa a todo Puerto Rico

Miles de personas bailaron este domingo al son de la salsa interpretada por destacados músicos puertorriqueños de este género en “Sesiones desde la Loma El Evento 2” en el Parque Agroturístico de Dorado, en el norte de Puerto Rico, organizado por el salsero Norberto Vélez. Lea: “Faltan nuevos exponentes de la salsa”: Óscar D’León

“Tenemos un espectáculo de altura desde intérpretes de la nueva generación de la salsa como del calibre de Bobby Valentin, tenemos a Luis Enrique yo creo que la gente va a pasar un día fenomenal”, aseguró a EFE Vélez, indicando que el éxito de este proyecto radica en la “excelencia” de los artistas que se presentan.

“Creo que los números se van a seguir multiplicando”, aseveró el artista que inició el proyecto musical Sesiones desde la Loma, transmitido por Youtube y superando las 200 millones de visualizaciones, tras la separación de la orquesta de salsa NG2 en 2020, después de 16 años de carrera, compuesta junto a Gerardo Rivas.

“Uno de los motivos por los que vengo es para conocer la isla que es la tercera vez, y Norberto le dio ese empujón que me gusta que son gente joven y tocan tan bien que me hacen saber que la salsa no va a morir nunca”, resaltó Óscar García, que desde Perú asistió al evento con 19 compatriotas más. Lea: Tito Nieves: “La salsa vive, la salsa no tiene comparación”