Shakira descresta con su baile en ‘Girl Like Me’

El videoclip de ‘Girl Like Me’, que tiene acentos en rojo a través de la escenografía y el vestuario de los artistas, muestra a una Shakira muy sensual que da cuenta de sus habilidades en el baile con coreografías que podrán dar lugar a ‘challenges’ en las redes sociales.

“Debo decirlo... ¡Shakira baila increíble! Creo que este baile será un desafío de TikTok”, escribió el mismo Will.I.Am entre los comentarios del video en YouTube.

En cuanto a la canción, parte del álbum ‘Translation’ de la agrupación norteamericana, se destaca su ritmo pegajoso, las letras bilingües y el registro agudo de la colombiana.

“Para quienes no lo sabían, Shakira vino a mi estudio en 2008 y trabajamos en ‘Girl Like Me’. Estoy muy feliz de que esta canción haya salido ahora. He hecho incontables versiones de esta canción y encontramos la vibra perfecta para ella. ¡Y ahora el video está aquí! ¡Gracias Shakira! Me encantó trabajar contigo!”, comentó Will.I.Am.