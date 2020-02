Shakira y sus nuevos récords después del Super Bowl

El caso de Jennifer López también fue de un gran aumento, con ‘Get Right’ registró el mayor salto con un 735 %. ‘Waiting For Tonight’ aumentó 685 %, ‘Let’s Get Loud’ más del 570 % y ‘Jenny from the Block’ (feat. Jadakiss and Styles P) dio un salto de más del 545 %.

Bad Bunny, quien se unió a Shakira en el escenario, registró un aumento de más del 24 % en las horas reproducidas desde el espectáculo de medio tiempo, mientras que J Balvin, quien se unió a López, tuvo un aumento de más del 16 %.

Balvin llevaba un buzo que presentaba el nombre de su nuevo podcast ‘Made in Medellín’, un producto original de Spotify que explora el pasado del artista así como también su ascenso a la fama mundial. El buzo se basó en la portada del podcast, que fue diseñada por el artista contemporáneo Takashi Murakami.

Demi Lovato, cuya interpretación conmovedora del himno nacional dio inicio al juego, registró un aumento de más del 31 % en sus streams en Spotify después de la transmisión.