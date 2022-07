Shawn Mendes se despide de los escenarios por su salud mental

Una triste noticia recibieron las fanáticas de Shawn Mendes este lunes cuando el mismo artista reveló que se aleja de los escenarios por un tiempo para sanar y cuidar su salud mental. Sin embargo, no será por mucho tiempo. (Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su relación)

Aunque no es primera vez que Shawn habla de sus problemas de salud mental, lo cierto es que el anuncio tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, pues llega en medio de su gira internacional ‘Wonder’ la cual inició el 27 de junio y esperaba finalizar en mayo del 2023.

“Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente voy a tener que posponer las próximas tres semanas de shows en Uncasville hasta nuevo aviso. He estado de gira desde que tenía 15 ños y, para ser honesto, siempre me ha resultado difícil estar en el camino, lejos de amigos y familiares. Después de algunos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peaje y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, los seguidores de Mendes no dudaron en llenar la publicación de comentarios positivos y de apoyo a su artista, deseándole pronta mejoría.

Cabe mencionar que Shawn comenzó su carrera desde los 15 años, lo que le ha impedido compartir tiempo con sus padres y amigos, e incluso, hacer actividades normales como las de cualquier joven de su edad.