SIC a Natalia París: ¡No promocione el dióxido de cloro!

Por último, la SIC le pide a Natalia París enviar todas las publicaciones en medios de comunicación sobre sus recomendaciones de tomar dióxido de cloro para tratar el COVID y sustentar con documentos esas “bondades” atribuidas a este producto.

La modelo causó polémica el pasado lunes en redes sociales al invitar a sus seguidores a tomar dióxido de cloro o sustancias derivadas para prevenir el coronavirus.

En un video en su Instagram en una fiesta en un yate en Cartagena, donde ella era la encargada de poner la música, algunos de sus seguidores la cuestionaron porque ninguno de los asistentes estaba usando tapabocas y no guardaban el distanciamiento social.

“Todos tomamos dióxido de cloro, nadie se enferma”, respondió al comentario de uno de seguidores, a la vez que escribió: “Es el remedio que te salva de vacunarte”.

El video en la red social suma en la mañana de este miércoles más de 230.000 reproducciones y 2.417 comentarios, algunos de ellos criticando su recomendación y otros más solicitando datos.

¡Peligroso!

Sobre el dióxido de cloro, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expidió un comunicado en el que alerta sobre el uso de esta sustancia, en especial en la lucha contra el coronavirus.

“La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”, se afirma en el documento. (Lea también: Por qué no consumir sustancias con dióxido de cloro o similares)

El dióxido de cloro es un gas utilizado como blanqueador en plantas de tratamiento de agua y en fábricas de papel, mientras que el hipoclorito de sodio es un desinfectante de uso doméstico, podrían ser tóxicos si se ingieren y pueden causar una variedad de efectos adversos.

En el mismo sentido se había pronunciado en abril de 2020, con el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud de Colombia, que en su cuenta de Twitter explicó que “el suplemento mineral milagroso, que contiene dióxido de cloro no elimina el coronavirus. Ingerirlo puede causarte complicaciones de salud, e incluso la muerte. No creas en todo lo que ves en Internet, cree en el aislamiento en casa y en el lavado de mano”.

Tras esta polémica Natalia París no se ha vuelto a expresar en su cuenta en Instagram en la que tiene 1.6 millones de seguidores.

En los comentarios de la publicación algunos de sus seguidores la critican, mientras otros piden datos de dónde adquirir el producto.

En 2013 había causado otra controversia cuando afirmó que los niños que están comiendo pollo que reciben inyecciones de hormonas se están empezando a “volver homosexuales”.

“Los niños que están comiendo pollo de esos, como les están inyectando hormonas femeninas, se están empezando a volver homosexuales. Porque si los niños comiendo hormonas femeninas empiezan a cambiar su metabolismo y eso es lo que está pasando. Entonces tener conciencia de cada cosa que comemos”, indicó Natalia París.