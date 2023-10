“Siempre he mostrado que soy guerrera”: Yuranis se refiere a las críticas

Yuranis León se ha convertido en un referente de la champeta en el país. Luego de interpretar ‘Sailor moon remix’, un tema que se hizo viral en las redes sociales, las críticas no han dejado de llover hasta el día de hoy. Sin embargo a la esposa de Mr Black eso no parece afectarle, tanto así que en distintas ocasiones se ha pronunciado para reiterar que su confianza no depende de personas externas.