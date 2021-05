“Siempre las mismas”: críticas a Caracol por llegada de Laura Acuña

Y es que pese a que se había dicho que Acuña no estaría en Día a Día, este fin de semana ella misma confirmó a través de una publicación en Instagram que llegará al matutino para la celebración de los 20 años al aire, sin embargo no especificó si llega para quedarse o solo para dar detalles de su proyecto en el canal.

Luego de que el pasado 21 de mayo ella misma confirmara su entrada a esa casa televisiva, los comentarios y críticas en la web no se hicieron esperar, pues seguidores coinciden en que el canal debería buscar nuevas caras. ( Lea aquí: Laura Acuña anunció su llegada a Caracol Televisión)

La noticia de la llegada de Laura Acuña a Caracol Televisión no fue muy bien recibida en redes sociales como ella pensó.

Ante esto, las opiniones divididas en redes no se hicieron esperar, ya que algunos aplauden la llegada de Acuña al canal, otros no estuvieron de acuerdo y unos pocos piensan que será el reemplazo de Carolina Cruz, quien está de licencia de maternidad, pero lo cierto es que parece ser que la presentadora se suma al programa, pero no ocupará el lugar de nadie.

Toda estas dudas serán respondidas en el especial que prepara en canal para celebrar los 20 años de Día a Día, pero aún no han confirmado la fecha.

Por ahora, Laura está dedicada a su nuevo programa de entrevistas por Youtube: la sala de Laura Acuña, junto a su socia Cristina Estupiñán, que ha sido un éxito por el formato y por la calidad de los invitados.

Cabe recordar que Acuña no es la única que ha dejado un canal y se ha ido para la competencia, pues otros como Carolina Cruz, Andrea Serna, Carlos Calero, Carolina Soto y Laura Tobón, son otros de los famosos que actualmente están en Caracol Televisión luego de trabajar por muchos años para RCN.