¿Significan algo las estatuas en el adelanto de Game of Thrones?

A tres días de que la serie más famosa de HBO, Juego de Tronos, revelara su fecha de estreno con un video bastante simbólico, dos de sus protagonistas, Kit Harington (Jon Snow) y Sophie Turner (Sansa Stark) dieron algunos detalles para los seguidores.

La primera fue Sophie Turner de quien los aficionados rescataron sus declaraciones en la pasada Comic Con de Nueva York, allí contó que HBO había hecho una estatua de ella para usarla en una promoción.

“La hicimos para la octava temporada en la que, no sé si puedo decir esto, en realidad (...) No tiene nada que ver con la serie; es sólo una promoción”, dijo. “Era esta gran estatua de mí, de Sansa, y quería tenerla en el jardín de mi nueva casa”. Con esto confirma lo que muchos seguidores habían pensado, que este promocional era simbólico y no se verían las estatuas en el transcurso de la octava temporada.

Turner precisó que aunque quería su estatua, la producción de la serie no la iba a enviar de Belfast a Nueva York.

El que si la llevó a su casa fue Kit Harington. Ya sin la melena de su papel de Jon Snow, el actor le confesó este martes 15 de enero a la BBC Radio, al programa The Zoe Ball Breakfast Show que realmente conservó la estatua: “La enviaron a mi casa. La tengo guardada. ¿Qué tan triste es eso? Fui el único que guardó su estatua, así de narcisista soy”, dijo.

Al final de la entrevista le preguntaron si se sentía feliz con el final (los actores han sido muy astutos al no revelar detalles, pero sí detenerse en sus emociones propias). Harington dijo que era raro andar por ahí con ese secreto, “es como cuando terminas un libro” y añadió “no importa cómo termine, siempre habrá una especie de pérdida alrededor. Por lo tanto, tal vez no hay felicidad pero sí satisfacción. Estoy tan emocionado de que la gente lo vea. Creo que va a ser extraordinario. Con suerte, cambiará la televisión nuevamente, como lo hizo al inicio y romperá los límites”, concluyó.