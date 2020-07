Sigue el misterio: aún buscan el cuerpo de Naya Rivera

“Nuestro objetivo es dar a la familia un cierre” de este episodio, dijo Bugarin en declaraciones recogidas por el canal KTLA 5. “Es un momento traumático para ellos. Están devastados”, añadió. La Policía de Ventura busca a la actriz, una de las caras más reconocidas de la serie de televisión “Glee”, desde la tarde del miércoles después de encontrar a su hijo en el lago durmiendo solo en una embarcación que Rivera alquiló.

La actriz rentó dicho bote de recreo con su hijo de 4 años pero a las tres horas un segundo barco encontró al menor solo y dormido con un chaleco salvavidas. La Oficina del Alguacil de Ventura hizo público un video en el que se ve a la actriz embarcando en el bote con su hijo y dirigiéndose posteriormente hacia el lago, de donde nunca regresó. Las autoridades indicaron que el menor estaba ileso y les había contado que salió a nadar con su madre, que no llevaba chaleco salvavidas, pero que ella no volvió. La Policía reiteró este sábado que no hay indicios que les lleven a pensar que la intérprete actuase de forma extraña en los días previos a su desaparición.

Un día antes del suceso, Rivera publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía junto a su hijo junto con el mensaje: “Solo nosotros dos”. Rivera es muy conocida por su papel como Santana López en la popular serie musical “Glee” (2009-2015), y también ha figurado en los créditos del show televisivo “Devious Maids” y del filme de terror “At the Devil’s Door” (2014).