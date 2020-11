Silvestre Dangond cantará a orillas del Río Guatapurí

Desde hace varios meses Silvestre Dangond viene preparando su concierto virtual, el cual realizará este sábado, 21 de noviembre, a orillas del Río Guatapurí en Valledupar.

Sus seguidores, aquellos que se hacen llamar ‘Silvestristas’, podrán disfrutarlo a través de La Caja de Música Live, donde ya se han presentado importantes artistas del folclor vallenato con bastante éxito y aceptación.

Una oportunidad para escuchar las nuevas canciones del artista colombiano radicado en la ciudad de Miami, pero además, un recorrido por sus más famosas canciones de su propia historia musical.

Será un espectáculo extenso que iniciará a las ocho de la noche con una primera tanda de dos horas y una más de 90 minutos. Sus seguidores podrán adquirir sus entradas, para la primera tanda, la segunda o el combo de las dos.

“Así como me lo han pedido, yo estaba esperando que la idea me llegara, porque no quería hacerlo sin sentido. Esperaba que mi corazón hablara, por eso anuncio mi primer concierto online, este 21 de noviembre, desde el río Guatapurí, en Valledupar”, así lo afirmó el artista, en su momento, a través de las redes sociales.

Durante los últimos días se le ha visto a Silvestre en los ensayos con su agrupación para este concierto, montando nuevas canciones que estrenará en vivo, como ‘Las locuras mías’ así como otros temas del álbum que recientemente lanzó ’Más unidos que nunca’.

Tal ha sido la expectativa por este concierto en Valledupar, que las autoridades locales decidieron crear un plan especial de seguridad para mantener el orden y evitar la posibilidad de que se presentes aglomeraciones de personas que quieran estar cerca del lugar del espectáculo, infringiendo los protocolos de bioseguridad.

Para ello, se tendrán tres anillos de seguridad, con más de 270 agentes de policía que unirán esfuerzos con la logística para que todo fluya sin inconvenientes para el equipo de trabajo de Silvestre Dangond, y mantener todos los protocolos de bioseguridad necesarios en estos tiempos de pandemia.