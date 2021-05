Silvestre Dangond, criticado por anunciar conciertos en medio del paro

Cabe mencionar que Silvestre no se ha pronunciado mucho en sus redes sobre la situación del país, lo único que aseguró fue que estaba en contra del vandalismo en medio de las manifestaciones, pero esto, para muchos fans, no fue suficiente.

Pero no solo usuarios criticaron a Dangond, pues artistas como el cantante de música popular Jhon Álex Castaño lo tildó de “loco”.

“En otro país sí haces maravillas, pero en el tuyo solo sabes dar la espalda”, “Qué falta de amor propio a tu país”, “El país vuelto mierda y el otro pensando en conciertos” o “Los lujos no duran por siempre, la lucha de un pueblo vale más”, son algunos de los comentarios que recibió Dangond en su video.

‘Silvestre Dangond, De Local’ será el nombre que llevará esta importante serie de conciertos en The Fillmore Miami Beach esta semana y durante los días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de Mmayo respectivamente. Sin embargo, para muchos el anunció de la gira llegó en mal momento, pues no están de acuerdo en que mientras que el país para por una crisis, él esté organizando concierto en otro país.

Y mientras algunos alzan sus voces a través de la web para clamar por el país, otros como Silvestre Dangond aprovecha sus redes para anunciar una serie de conciertos en Miami, siendo el primer artista latino en llevar a cabo una residencia en The Fillmore Miami Beach con una serie de presentaciones.

Lo que dijo Silvestre sobre su gira de conciertos

“La idea de este show surgió de estar en Miami ‘De Local’ y de estar durante todos estos meses manejando por sus calles, viendo carteles y promociones de otros artistas y pensando en ideas de cómo regresar a cantarle a mi gente qué tanta falta me hace. Y por qué no aprovechar que estoy aquí, en mi ciudad y poder llegarle a mi público con toda la responsabilidad del caso y además usar estos shows para que no solo yo logre desahogarme, sino que mi público también lo haga”, comentó Dangond.

Agregó que “está serie de conciertos se vuelve en una necesidad de salir a cantar, mi cuerpo me lo pide, mi mente me lo pide, la gente me lo pide y lo desea. Con este show “De Local” vamos a poder disfrutar de un show inigualable, íntimo, sin presión y con toda la disposición y el cariño que la gente de Miami se merece”.

Silvestre Dangond se ha hecho fama de ser uno de los artistas más entregados a su público durante sus presentaciones en vivo, donde lo da todo y genera un ambiente de “fiesta entre amigos”, en el que explota todo su carisma y cercanía con la gente, que resulta una experiencia única para los espectadores.