Silvestre Dangond habla sobre las uniones vallenatas

Desde que hace unos años decidió darle un nuevo aire al vallenato que interpreta, con el que ha logrado trascender fronteras e incluso ganar innumerables reconocimientos, Silvestre Dangond se ha convertido en un referente para muchos a pesar de las críticas. La nueva propuesta del cantante es convocar diferentes acordeoneros para que lo acompañen en sus producciones musicales, como lo hizo en su más reciente disco, ‘Esto es vida’, en el que participan Lucas Dangond, Rolando Ochoa, Junior Larios y Franco Argüelles. De esto habló hace algún tiempo en una reconocida emisora, pero recientemente se han hecho virales sus declaraciones.

Silvestre considera que las uniones entre cantantes y acordeoneros reconocidos ya no es algo que genere tanta importancia en el medio o en la parte económica. “Yo pienso que las uniones vallenatas ya no están vendiendo una boleta. No hay una unión hoy en día que diga, que se va a unir no sé quiencito con no sé quiencito y venda una boleta. Pienso que ese ciclo quemó una etapa en el vallenato”, sostuvo el artista en una entrevista, donde además reconoce que este pensamiento lo ha llevado a darle reconocimiento a otros acordeoneros con los que ha colaborado.

“Creo que las uniones vallenatas limitan. Mira lo que pasó conmigo, se reactivó Franco Argüelles cuando grabamos ‘Regálame una noche’, ¿quién gana ahí? El público, porque grabo con Franco, con Rolando. Le doy oportunidad a otros acordeoneros”, aseguró.