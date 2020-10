Silvestre Dangond presenta al compositor de ‘Tengo un Dios’

De Villanueva, Guajira para el mundo

Sentado en una mesedora, luciendo una camiseta rosada y pantalones ‘beige’, ‘José Cachete’ narró la historia de ‘Tengo un Dios’ con Silvestre Dangond, de hecho, reveló que esa no era la canción que Silvestre había escogido para grabar pero que después de escucharla en un video que circuló en redes sociales, quiso escucharla en su voz. “El tema se llamaba ‘Tengo’, él le puso ‘Tengo un Dios’. Yo canto en cualquier callejón, no me interesa que me critiquen, así soy yo, cantándole a los urumiteros emocionados con mis canciones y canté ‘Tengo’ y la canción la vio Silvestre Dangond pero él no me iba a grabar esa canción, sino ‘100% feliz’, me dijo Fabián Corrales. Cuando vio ‘Tengo un Dios’, enseguida me dijeron que Fabián Corrales dijo ‘Vé dile a José Cachete que Silvestre le va a cantar dos’, esa que canta por el ‘Face’, así se dieron las cosas”, aseguró el hombre.

Cuando supo la noticia, no lo podía creer y fue motivo de alegrías porque “repetir con Silvestre Dangond, no cualquiera lo hace. Soy un compositor de antaño, sino que no me han dado la oportunidad pero el tiempo de Dios es perfecto”.

‘José Cachete’ no lo duda y le da créditos a Dios en este logro de su vida, por el que esperó por varios años. “Por desobediente Dios me probó y me probó hasta llegar este momento de gloria que gracias a Silvestre Dangond, mi vida cambió de una forma total. Estoy agradecido con la vida porque a pesar de ser un compositor humilde y transparente, siempre van a haber compositores corronchos. Siempre seré humilde, la gente quiere que yo cambie pero una persona de 58 años qué va a cambiar”, finalizó.