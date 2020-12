Silvestre: “El médico no se explica cómo no había sufrido peritonitis”

“Irresponsablemente, al otro día me levanté, me puse una inyección para el dolor y seguí celebrando; y, de pronto, no hubiera alcanzado a estar echando el cuento hoy en día porque me hubiera empeorado”, explicó Dangond.

En el video, Silvestre dijo que desde el domingo comenzó a sentir un dolor que no lo dejaba seguir cumpliendo con sus compromisos, sin embargo, no acudió al médico de inmediato sino que se puso una inyección y siguió con sus labores. Esta decisión pudo haberle costado la vida.

“Casi no echo el cuento”. Así lo afirmó Silvestre Dangond en un Live en sus redes sociales en el que reveló a sus seguidores cómo está su salud y más detalles de lo que le pasó.

Tras varias horas, el artista tuvo que ir a urgencias donde un especialista le manifestó que: “Me hizo el examen y me dijo que tenía una úlcera cerca del intestino recto. Él no se explicaba cómo yo no había sufrido peritonitis porque la úlcera estaba muy avanzada”.

Además, Silvestre pidió a sus seguidores que no se dejen engañar y que el tema de las hemorroides era mentira, por eso él mismo decidió explicar lo sucedido. El cantante también agradeció que pudo detectar a tiempo su padecimiento ya que por “miedo” no había querido ir al médico.

Por ahora el intérprete de ‘Las locuras mías’ sigue en el hospital, donde ya ha recibido la visita de varias enfermeras, que además de cuidarlo, también llegan a saludarlo, lo cual lo hace muy feliz.

“Han venido muchas enfermeras bonitas, han entrado acá solo a prender el foco pa’ verme; pero yo feliz porque me da buen ánimo que me quieran ver, que me quieran saludar y que se note el cariño de la gente”, comentó.

Finalmente, se confirmó que Silvestre no tiene COVID-19 y que gracias a que su operación fue todo un éxito en pocas horas será remitido a su casa, donde seguirá su recuperación y pretende seguir disfrutando de su álbum ‘Las locuras mías’ que fue lanzado ayer mismo.