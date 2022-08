¡Sin filtros! Yina Calderón mostró cómo quedó su cola tras biopolímeros

“Cuando me sacaron todos los biopolímeros, perdí la mitad de mi tatuaje y la cola se me cayó, lo tengo caído. No voy a ponerle filtro ni nada, para que ustedes vean la realidad. A mí me toca hacerme la cirugía, que es para levantar esto y hacer reconstrucción de glúteo, por ahora me toca utilizar la faja. Siempre utilizo ‘levanta-cola’ o la ‘body-faja’”, explicó Yina.

Como era de esperarse, las imágenes llamaron la atención de sus seguidores, pues no esperaban que Calderón mostrara su cola sin tapujos, sobre todo por el aspecto que tienen.

“Mi cola está caída, toda esta parte está caída porque tengo flacidez y piel suelta, debido a los biopolímeros y a las múltiples cirugías que me tuve que hacer”, mencionó.

La empresaria aprovechó la situación para promocionar su línea de fajas y destacó que no le da pena mostrar su realidad.

“Ahí les mostré mi colita, a mí no me da pena mostrarla como está; yo les he mostrado que uso pelucas, cuando me he engordado, cuando no me he engordado, cuando me dio fibrosis, cuando se me cayó la cola, cuando sufrí de biopolímeros, cuando me operé. He sido muy real, en todo el ámbito de la estética”, puntualizó.

Por ahora, Yina tendrá que seguir usando sus fajas levanta cola hasta volver a pasar por el quirófano, por donde ha pasado varias veces, pues la influencer se ha realizado varias cirugías estéticas para mejorar su aspecto físico.